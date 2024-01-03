Мир 03 января 2024, 17:19 Число жертв теракта на кладбище в Иране превысило 100 Irna: при теракте на кладбище в Иране погибли 103 человека, 141 пострадал

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Жертвами взрыва в Кермане стали уже 103 человека, сообщило агентство Irna. Выросло и число пострадавших — оно достигло 141.

Состояние некоторых пострадавших медики оценили как тяжелое. Не исключено, что погибших будет больше.

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Все медицинские центры и больницы провинции готовы оказать помощь пострадавшим в результате теракта. Раненых также стали принимать Тегеранский, Иранский университеты медицинских наук и Университет медицинских наук Шахида Бехешти.

В Керман планируют отправить подразделения санитарной авиации для транспортировки получивших травмы.

По данным Irna, первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы бывшего генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, второй — в километре от кладбища. Взрывчатка, рассказали источники, находилась в двух чемоданах, ее детонацию произвели дистанционно.