    15 января 2020, 15:50

    Украинские активисты решили сорвать выступление Марата Башарова

    Юлия Булыгина

    Активисты угрожают сорвать выступление российского актера Марата Башарова, если пограничники пропустят его на Украину. Ближайшее выступление Башарова запланировано на 20 января в Харькове.

    Лидер организации «Світанок» Вадим Поздняков сообщил в Facebook, что они направили в СБУ запрос для запрета Башарову пересекать границу Украины за то, что тот выступал в Крыму.

    «Напоминаем, что если при пересечении границы господину Башарову не будет запрещен въезд, мы инициируем акцию протеста по блокированию его выступления», — написал Поздняков.

    Он также сообщил, что после Харькова Башаров собирается выступить в Киеве, Одессе и Полтаве.

    Спектакль «Идея фикс» Марата Башарова должен пройти 20 января в оперном театре Харькова. По данным УНИАН, выкуплено уже около половины билетов.