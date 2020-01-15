Украинские активисты решили сорвать выступление Марата Башарова

Активисты угрожают сорвать выступление российского актера Марата Башарова, если пограничники пропустят его на Украину. Ближайшее выступление Башарова запланировано на 20 января в Харькове.

Лидер организации «Світанок» Вадим Поздняков сообщил в Facebook, что они направили в СБУ запрос для запрета Башарову пересекать границу Украины за то, что тот выступал в Крыму.

«Напоминаем, что если при пересечении границы господину Башарову не будет запрещен въезд, мы инициируем акцию протеста по блокированию его выступления», — написал Поздняков.

Он также сообщил, что после Харькова Башаров собирается выступить в Киеве, Одессе и Полтаве.

Спектакль «Идея фикс» Марата Башарова должен пройти 20 января в оперном театре Харькова. По данным УНИАН, выкуплено уже около половины билетов.