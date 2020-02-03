«Идет не тем путем»: Савченко обвинила Зеленского в невыполнении обещаний

Зеленский не выполняет предвыборные обещания и ведет Украину «не тем путем». А начиналось все хорошо.

«Я понимаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить», — заявила в эфире телеканала ZIK экс-депутат Рады Надежда Савченко.

Она отметила, что вместе с Зеленским к власти на Украине пришло «болото». В правящую партию «Слуга народа» набрали людей, которые «не умеют думать», а власть «сдала страну под внешнее влияние и управление». Савченко призвала сограждан голосовать в следующий раз не эмоциями, а разумом.

Зеленский победил на выборах президента Украины в апреле 2019 года. Ранее Савченко заявила, что уничтожение Украины — это не результат гражданской войны в Донбассе. Украинцы вымирают из-за «процесса гниения», а исправить ситуацию может только сильный лидер. Она подчеркнула, что война в Донецкой и Луганской областях продолжается, потому что выгодна многим.