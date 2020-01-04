Савченко: Украина гниет

По мнению Савченко, украинский народ убивает голод, низкий уровень жизни, плохая медицина и практически полное отсутствие поддержки государства.

«Мы просто вымираем, самоуничтожаемся. Гниение страны даже хуже, чем горячая война», — подчеркнула она.

Экс-депутат убеждена, что этот процесс еще можно остановить. Чтобы улучшить ситуацию на Украине, необходимо авторитарное управление. Только с его помощью можно завершить военные действия, навести порядок в обществе и «перепрограммировать» его. По мнению Савченко, Киев должен «крушить своих железным кулаком», чтобы потом враги «боялись и уважали».

Политик добавила, что юго-восток Украины охвачен «гнилой войной», которая выгодна многим в стране.

«У нас то кричат, что что-то блокируют, то торгуются, кто-то не хочет окончания войны, потому что только стал на потоки, кто-то кричит: „Какая война, у меня там липецкая фабрика, бизнес Roshen“», — подчеркнула бывший депутат Рады.