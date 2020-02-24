Поступки представителей украинских властных структур 23 февраля показали, что общество не готово расстаться с советскими ценностями и сопротивляется навязываемым запретам и курсу на декоммунизацию истории страны.

О новых тенденциях в украинском обществе сообщил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян в кулуарах круглого стола в Медиагруппе «Патриот».

«Как мы знаем, один из депутатов Верховной рады нецензурно обругал украинскую власть за декоммунизацию и демонстративно поддержал празднование 23 февраля на Украине. Следом телеканал „Интер“ показал, несмотря на запрет, фильмы, посвященные Советской армии», — цитирует блогера ФБА «Экономика сегодня».

Нардеп Верховной рады Украины Илья Кива опубликовал в соцсетях открытку с надписью «23 Февраля. День красной армии». Он также матерно посоветовал соотечественникам не обращать внимания на декоммунизацию.

Манукян пришел к выводу, что украинцы массово сопротивляются желанию властей «отвергнуть и вымарать все советское». По его мнению, Украина застряла в 90-х годах, но даже те, кто при президенте Петре Порошенко проповедовал нацистские ценности, сейчас от них отказываются.

«Теперь говорится, что в советском прошлом не было все повально плохо и были настоящие герои, которыми стоит гордиться. А не те бандеровцы, которые в последние шесть лет подняли головы», — подчеркнул блогер.

Эксперт предположил, что в украинском обществе наметился тотальный идеологический раскол. При этом центр и восток страны начал более трезво смотреть на вещи. Однако исторически поддерживающая околонацистские ценности Западная Галичина отказывать от них не собирается.