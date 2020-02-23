Депутат Рады поздравил всех с 23 Февраля. Пост разделил украинцев

В комментариях тут же появились те, кто осудил желание депутата отмечать советский праздник. У него поинтересовались готов ли он носить георгиевскую ленточку, а также какое украинский депутат имеет отношение к Красной Армии?

Сам Кива заявил, что он следует традициям своего отца и деда, которые были военными.

«У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!» — сказал он.

Его мнение поддержала другая часть подписчиков. Они пояснили, что нужно помнить и чтить память тех, кто погиб защищая землю во время войны. Поэтому и отмечать День защитника Отечества не стыдно.

Власти Украины перенесли празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября еще в 2014 году. Также в рамках декоммунизации страны там запрещен показ символики времен СССР.