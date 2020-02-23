    23 февраля 2020, 19:43

    Депутат Рады поздравил всех с 23 Февраля. Пост разделил украинцев

    Анатолий Минкин

    Пост в Facebook депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы вызвал бурную реакцию его подписчиков. Народный избранник опубликовал открытку с изображением красной звезды и надписью «23 Февраля. День красной армии». В своем посте Кива нецензурно предложил не обращать внимания на декоммунизацию и добавил «С праздником нас, мужчины!».

    В комментариях тут же появились те, кто осудил желание депутата отмечать советский праздник. У него поинтересовались готов ли он носить георгиевскую ленточку, а также какое украинский депутат имеет отношение к Красной Армии?

    Сам Кива заявил, что он следует традициям своего отца и деда, которые были военными.

    «У меня есть возможность жить и растить своих детей, и за это я благодарен своему деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной армии, которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной армии!» — сказал он.

    Его мнение поддержала другая часть подписчиков. Они пояснили, что нужно помнить и чтить память тех, кто погиб защищая землю во время войны. Поэтому и отмечать День защитника Отечества не стыдно.

    Власти Украины перенесли празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября еще в 2014 году. Также в рамках декоммунизации страны там запрещен показ символики времен СССР.