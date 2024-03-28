Мир 28 марта 2024, 11:25 Идею создания единой европейской армии назвали бессмысленной Аналитик Шевчик: идея о создании единой европейской армии является бессмысленной РИА «Новости»

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Идея создания единой армии в Европе является бессмысленной. Об этом в материале для издания Foreign Policy написал сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик.

«С учетом недавно опубликованной Евросоюзом оборонно-промышленной стратегии можно подумать, что идея оборонной и военной политики ЕС может, наконец, воплотиться в жизнь. Но, как и раньше, это тупиковый путь. Централизованной совместной европейской обороны не будет. Да и не должно быть в принципе», — сообщил он.

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Аналитик выразил мнение, что единая армия в ЕС невозможна потому, что национальные государства по-разному относятся к тем или иным конфликтам.

«Договориться тут сложно. Ожесточенная злоба, бесконечные ссоры и другие трения практически гарантированы. Так какая польза от единой армии ЕС, если вы не сможете ее использовать?» — заключил Шевчик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Евросоюзу разработать вакцину от COVID вместо создания армии.