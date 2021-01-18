Пушков спрогнозировал политику Байдена в отношении России

Избранный президент США Джо Байден будет опираться во внешней политике на команду Барака Обамы. Белый дом, вероятно, станет использовать Украину в борьбе с Россией, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Фактически это такая администрация «Обама 2.0», но только теперь уже Байден играет роль не вице-президента, а президента», — заявил Пушков изданию «Украина.ру».

Российский сенатор привел в пример будущего госсекретаря Тони Блинкена, а также Джейка Салливана, который возглавит Совет национальной безопасности, и Уильяма Бернса — будущего главы ЦРУ.

Байден не будет дистанцироваться от Украины, скорее он, напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России Алексей Пушков член Совета Федерации

Пушков рассказал, что США усилят поддержку украинских Вооруженных сил, передала «Газета.Ru».

«Не удивлюсь также, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на территории Украины», — сказал политик.

Также США могут предоставить Украине доступ не только к оборонительному, но и к наступательному вооружению.