Идея украинской стороны получить некую компенсацию после запуска газопровода «Северный поток — 2» — это безумие. Такое заявление сделал депутат бундестага Тино Крупалла.

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. <…> И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы ее выплачивать», — приводит РИА «Новости» слова немецкого парламентария.

По словам собеседника агентства, Россия не обязана платить транзитные сборы, если не использует облагаемые ими маршруты. Крупалла подчеркнул, что это недопустимо с экономической точки зрения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt заявил, что руководство страны рассчитывает получить компенсацию после запуска проекта «Северный поток — 2». По его словам, помочь стране в этом вопросе могут Соединенные Штаты, однако пока еще нет никаких окончательных решений. Он добавил, что газопровод представляет угрозу безопасности Украины.