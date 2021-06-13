Киев рассчитывает получить компенсацию после реализации проекта «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью немецкому изданию Welt он заявил о том, что намерение США компенсировать украинской стороне потери от запуска газопровода «в последнее время явно выросло». При этом дипломат добавил, что «ничто не решено, пока не решено окончательно».

Берлин и Вашингтон, как отметил украинский министр, сейчас ведут переговоры по «Северному потоку — 2», но Киев в них участие не принимает. Кулеба отметил, что если Украине предложат переговоры о компенсации, тогда это будет обдумано.

«Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат», — добавил глава украинского МИД.

Для Украины, по словам Кулебы, «Северный поток — 2» представляет не только экономическую, но и угрозу безопасности.

Запуск газопровода «Северный поток — 2» нанесет серьезный удар по украинской экономике и коснется каждого жителя страны. Бороться надо было не за закрытие проекта, а за многолетний транзитный контракт. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.