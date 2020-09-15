Идею главного дипломата ЕС назвать новые санкции именем Навального раскритиковали в Совете Федерации

На планы, озвученные в ЕС, ввести в отношении России санкции и назвать именем Алексея Навального отреагировали в Совете Федерации РФ. Сенатор Олег Морозов считает, что это предложение не имеет под собой правовой основы.

«И список — это чисто политическая акция, не имеющая под собой ни правового, ни содержательного основания. Маниакальное стремление наказывать страны по политическим мотивам выглядит пугающим», — заявил Морозов РИА «Новости».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Пилоты приняли решение экстренно сесть в Омске. Из аэропорта Навального увезли в местную больницу. Спустя два дня мужчину транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». По словам омских врачей, они не нашли ранее яда в организме пациента. Западные страны призвали Россию заняться расследованием произошедшего. Москва в свою очередь ждет медицинских данных от Берлина.

В связи с этим верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель выступил с заявлением. По его словам, создаваемый в Европейском союзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать именем Алексея Навального.

Основатель ФБК провел в коме больше двух недель. По последним данным, он уже отключен от аппарата ИВЛ и может дышать самостоятельно. Навальный 15 сентября опубликовал первый за долгое время пост в Instagram.