ICAO начало расследование посадки самолета RyanAir в Минске

Представители ICAO (Международная организация гражданской авиации) прибыли в Минск для расследования дела о посадке самолета RyanAir. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Белоруссии.

Итоговый отчет ICAO по расследованию случая с посадкой авиакомпании RyanAir в Минске представят к ноябрю этого года, уточнили в ведомстве.

В конце июля СМИ сообщили, что диспетчер минского аэропорта Олег Галегов, экстренно посадивший в мае самолет Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из республики. Он ушел в отпуск в конце июня, но в июле на работу не вернулся. Профиль сотрудника и его семьи в социальных сетях стали закрытыми. По данным источников, мужчина вел переговоры с самолетом об экстренной посадке из-за минирования борта, в котором находились основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега.