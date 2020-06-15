    15 июня 2020, 16:17

    «И без того проблем хватает». Политолог — об отношениях России и США после заключения Уилана

    Денис Малышев, Эля Данилюк

    Госсекретарь США Майк Помпео высказался на тему заключения Пола Уилана. Он потребовал немедленно освободить американца. Но российский политолог Алексей Макаркин уверен, что это — не главная проблема в отношениях США и России.

    «Не думаю, что эта проблема сильно испортит двусторонние отношения. Отношения и так плохие, и сейчас уже их испортить довольно сложно. И без того проблем хватает. Северный поток, выход США из договора по открытому небу — более актуальные проблемы», — рассказал «360» Макаркин.

    Да и Трампу невыгодно вмешиваться и обменивать заключенных перед выборами, тем более если речь идет о такой знаковой фигуре, как Виктор Бут, уверен он.

    «Уилан в самой Америке — человек малоизвестный. А Виктор Бут — это такая символическая и узнаваемая фигура. Поэтому если такой обмен и произойдет, то тогда Трампа обвинят в том, что он уступил России. Американцы посчитают, что это неравноценный обмен», — заключил политолог.

    Пола Уилана обвинили в шпионаже накануне, Мосгорсуд отправил американца в колонию на 16 лет. Американские власти уже отреагировали на такой приговор. Помимо Помпео, против решения суда высказался посол США в России Джон Салливан.