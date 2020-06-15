Госсекретарь США Майк Помпео высказался на тему заключения Пола Уилана. Он потребовал немедленно освободить американца. Но российский политолог Алексей Макаркин уверен, что это — не главная проблема в отношениях США и России.

«Не думаю, что эта проблема сильно испортит двусторонние отношения. Отношения и так плохие, и сейчас уже их испортить довольно сложно. И без того проблем хватает. Северный поток, выход США из договора по открытому небу — более актуальные проблемы», — рассказал «360» Макаркин.

Да и Трампу невыгодно вмешиваться и обменивать заключенных перед выборами, тем более если речь идет о такой знаковой фигуре, как Виктор Бут, уверен он.

«Уилан в самой Америке — человек малоизвестный. А Виктор Бут — это такая символическая и узнаваемая фигура. Поэтому если такой обмен и произойдет, то тогда Трампа обвинят в том, что он уступил России. Американцы посчитают, что это неравноценный обмен», — заключил политолог.

Пола Уилана обвинили в шпионаже накануне, Мосгорсуд отправил американца в колонию на 16 лет. Американские власти уже отреагировали на такой приговор. Помимо Помпео, против решения суда высказался посол США в России Джон Салливан.