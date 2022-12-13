Эксклюзив 13 декабря 2022, 18:29 «Хвастаться странно». Эксперт по энергетике — о новом месторождении нефти в Турции Эксперт по энергетике Фролов: нефти в новом месторождении в Турции хватит лишь на полгода РИА «Новости»

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Запасов нефти в новом месторождении в Турции, о котором рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, хватит максимум на полгода. Это маленькое месторождение, обнаружением которого «странно сильно хвастаться», заметил в беседе с «360» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, в России ежегодно добывается 550 миллионов тонн нефти, а та же Турция в сутки потребляет почти миллион баррелей. При этом в новом месторождении, по словам Эрдогана, всего 150 миллионов баррелей.

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«Излишне хвастаться таким открытием мне кажется странным, хотя вряд ли кто-то из широкого круга людей в курсе, много это или мало. Но лиха беда начало — может, еще найдут», — оптимистично заметил Фролов.

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Он порадовался тому, что Турция, даже при «тяжелой обстановке в нефтегазовой отрасли начиная с 2014 года», продолжает вкладывать деньги в геологоразведку и это «дает какую-то отдачу».

Эксперт по энергетике добавил, что нефтяное месторождение мало найти — нужно создать проект его эффективной разработки. В России, например, нашли много месторождений, но некоторые разрабатывать просто не имеет смысла, а по другим «что-то предстоит уточнить».

«Удастся ли Турции разработать проект эффективной разработки нового месторождения — это вопрос», — резюмировал Александр Фролов