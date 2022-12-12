Мир 12 декабря 2022, 23:01 Эрдоган заявил об обнаружении запасов нефти в Турции Президент Турции Эрдоган сообщил о богатом месторождении нефти в провинции Ширнак РИА «Новости»

Читать 360tv в

В провинции Ширнак в районе горы Габар обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правительства. Его процитировало агентство Anadolu.

«Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар (на юго-востоке страны — прим. ред.). Стоимость составляет примерно 12 миллиардов долларов», — отметил Эрдоган.

Реклама

По его словам, это месторождение является одним из 10 крупнейших, найденных в 2022 году. Летом турецкий лидер говорил об обнаружении запасов нефти в провинции Адана, сообщил RT.

Реклама

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Турцию за отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Европа обеспокоена сотрудничеством турецких и российских властей в области энергетики.