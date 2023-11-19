Мир 19 ноября 2023, 21:06 Хуситы обещали обращаться с экипажем захваченного Galaxy Leader по законам ислама Повстанцы обещали обращаться с экипажем судна Galaxy Leader по законам ислама Freepik

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Захватившие судно Galaxy Leader повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама. Об этом РИА «Новости» сообщил член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

Представитель повстанцев заявил, что их целью не являются корабли израильского врага. По поводу экипажа захваченного судна он уточнил, что хуситы намерены применять к ним исламские законы.

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«Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — сказал аль-Асад.

В воскресенье члены йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» захватили израильское грузовое судно в Аденском заливе Красного моря.

Израильские военные заявили, что судно Galaxy Leader не принадлежит Израилю,и на его борту нет граждан еврейского государства. По информации ЦАХАЛ, судно направлялось в Индию из Турции с международным экипажем, на борту находятся 25 членов экипажа разных национальностей.

Власти Израиля назвали захват судна очередным актом иранского терроризма.