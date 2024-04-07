Мир 07 апреля 2024, 17:57 Хуситы атаковали суда США, Британии и Израиля Спикер хуситов Сария сообщил об атаках на суда США, Британии и Израиля Mohammed Al-Wafi/XinHua / Global Look Press

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Хуситы провели пять операций против судов Соединенных Штатов, Израиля и Великобритании. Об этом сообщил спикер движения Яхья Сария, чьи слова привел портал Al Masirah.

ВМС хуситов атаковали британское судно Hope Island в Красном море, израильский корабль MSC Grace F в Индийском океане и судно MSC Gina в Аравийском море. Все три цели поражены. Также сообщается об успешной атаке на ряд американских военных фрегатов в Красном море.

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В марте мятежное движение «Ансар Аллах» атаковала израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Удар нанесли с помощью беспилотников, сообщал Сария. Он добавил, что хуситы не позволят связанным с Израилем судам доходить до портов.