Хулиганы натянули носок на голову лебедя. Фото

В английском графстве Линкольншир неизвестные решили поиздеваться над лебедем и надели ему на голову носок. Птица могла умереть, если бы ее вовремя не спасли. Об этом сообщила «Би-би-си».

Полицейские пришли к выводу, что кто-то намеренно натянул носок на голову лебедя, так как это было видно по плотной посадке. Если бы птицу не спасли, она бы умерла от голода или задохнулась. Стражи порядка обратились в общество защиты животных, чтобы найти виновных.

В благотворительном фонде дикой природы отметили, что эта «безрассудная шутка» могла закончиться для лебедя долгими страданиями, от которых птица потом бы просто умерла. А учитывая, что сейчас период гнездования и размножения, это могло бы привести к гибели целого потомства.

Дикие птицы в Англии находятся под защитой закона. За их незаконный отлов, убийство или ранение можно получить полгода тюрьмы или нарваться на крупный штраф.

В апреле в Австралии тысячи попугаев атаковали город Нуара. Птицы заполонили улицы, крыши домов, лужайки и припаркованные автомобили.