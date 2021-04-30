Тысячи попугаев атаковали город в Австралии

Тысячи попугаев заполнили улицы, крыши домов, припаркованные автомобили и лужайки в городе Наура в Австралии. Об этом сообщило издание Daily Star.

Белые кореллы вредят фермерам, но при этом являются охраняемым видом.

Профессор Сиднейского университета Дэвид Фален рассказал, что птицы организуют место для пикника, прежде чем полетят к следующему пункту назначения. В основном они собираются в огромных количествах, пока не наступил период размножения, отметила «Свободная пресса».

«Они в основном кочуют. Они просто ищут еду, а когда находят что-то, что им нравится, все спускаются. Они все это съедают, а потом переезжают в другое место. Это вполне нормальное поведение», — рассказал Фален.

По его мнению, внимание кореллов могли привлечь личинки после дождя.

После нашествия попугаев ущерб оценивается в десятки тысяч долларов. Своими мощными клювами птицы портят кровлю и перекусывают провода.

«Я просто жду письмо из Хогвартса», — с иронией отреагировали интернет-пользователи на атаку попугаев.

Белые кореллы — птицы семейства какаду, единственный вид рода Nymphicus. Какаду числятся в реестре особо охраняемых птиц Австралии.