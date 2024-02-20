Мир 20 февраля 2024, 00:56 «Худшее время». На Западе рассказали, чем для ВСУ обернется потеря Авдеевки CNN: потеря Авдеевки оказалась поворотным моментом и худшим временем для ВСУ РИА «Новости»

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Потеря Украиной Авдеевки стала поворотным моментом в конфликте и началом худшего периода для ВСУ. Об этом заявил телеканал CNN.

«Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейший наземный конфликт в Европе с 1940-х годов», — сказали журналисты.

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Авторы статьи отметили, что президент Украины Владимир Зеленский разочарован из-за отсутствия запрашиваемой им поддержки, положение ВСУ стало «все более отчаянным». Предупреждение о неудаче украинской армии на поле боя в случае удержания конгрессом США пакета дополнительной помощи «превратились в горькую и жестокую реальность».

Также на «худшее время» для Украины указали проваленное контрнаступление и отставка главкома ВСУ Валерия Залужного, который был популярен среди военных Украины.

Ранее неназванный украинский офицер заявил изданию «Страна.ua», что ВС России смогли освободить Авдеевку из-за умения быстро наносить удары и разрушать логистические цепочки армии Украины. Он отметил, что российские бойцы способны «изолировать поле боя».