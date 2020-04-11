В США установлен рекорд по числу смертей от коронавируса

В США за последние сутки скончались 2108 заразившихся коронавирусом. В пятницу, 9 апреля, от СОVID-19 в Штатах умерли 1783 человека, за день до этого — 1973, днем ранее — 1736.

В настоящий момент в стране подтверждена смерть 18 637 больных, из них 5820 скончались в городе Нью-Йорке, ставшем центром эпидемии в стране.

В США коронавирус обнаружили у почти 500 тысяч человек, около 29 тысяч из них полностью выздоровели.

Пандемия коронавируса привела к перегруженности городских больниц. В Центральном парке развернули полевой госпиталь, куда поступают пациенты из больницы по соседству. Трупы погибших хранят в рефрижераторах, которые подогнали к моргам Нью-Йорка. Бездомных и неопознанных жертв COVID-19 массово хоронят на отдаленном острове в братских могилах.