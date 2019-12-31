Huawei назвала приоритеты 2020 года. Из-за санкций США ей придется «выживать»

Санкции США, введенные против компании Huawei в 2019 году, отрицательно сказались на продажах и отношениях с поставщиками. В правлении компании заявили, что готовятся к «выживанию» в 2020-м.

О перспективах на грядущий год рассказал в ежегодном письме сотрудникам корпорации глава правления Huawei Эрик Сюй, которого процитировало агентство Bloomberg.

Он обратил внимание на тот факт, что по продажам на конец 2019 года компания не достигла поставленных целей.

«Выживание будет нашей первоочередной задачей», — подчеркнул Сюй, анонсировав кадровые изменения в Huawei в 2020 году.

По его словам, компании необходимо сократить персонал. Руководство планирует отсеять до 10% менеджеров с наименьшей эффективностью работы. Некоторые вспомогательные или операционные подразделения китайского концерна либо ждет сокращение, либо объединение. Их сотрудников могут переназначить в другие подразделения.

Если Белый дом и дальше будет создавать для концерна сложности, то Huawei следует быть готовой к удару, аналогичному ситуации в 2019 году. Темпы роста продаж продукции компании сократились во второй половине года.

Минпромторг США с мая 2019 года запретил китайскому концерну закупать оборудование и технологии американского производства. Ограничения в том числе коснулись ОС Android и сервисов Google. По мнению Вашингтона, деятельность Huawei угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов: компания якобы использует оборудование для шпионажа.

В конце декабря в Huawei намекнули, что в перспективе могут отказаться от приложений Google, заменив их альтернативными.