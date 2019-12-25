    25 декабря 2019, 03:35

    Huawei готова отказаться от приложений Google. США доигрались?

    Валерия Шафирко

    Китайская компания Huawei намекнула, что в скором времени будет готова заменить на своих смартфонах приложения Google своими собственными альтернативами. Об этом сообщило издание The Daily Mail.
    Huawei готова отказаться от приложений Google. США доигрались?

    На такой шаг компания пошла после ограничений, введенных американским правительством в отношении торговли Google с Huawei, что препятствует продаже новых телефонов с приложениями этой поисковой системы.

    Запрет, введенный в мае, был обусловлен утверждениями о том, что компания имеет тесные связи с правительством Китая и представляет угрозу национальной безопасности США.

    24 декабря глава индийского подразделения Huawei Чарльз Пенг объявил о переходе на собственные приложения.

    «У нас есть собственная HMS, и мы пытаемся создать мобильную экосистему, — сказал Пэн в интервью The Economic Times в Индии.

    Он отметил, что большинство ключевых приложений, таких как навигатор, платежные системы, игры и обмен сообщениями, будут сделаны.

    Этот шаг приведет к тому, что Huawei создаст собственный аналог Google Media Service (GMS), будущее которого на устройствах этих китайских смартфонов стало нестабильным после ограничений.

    «Потребители не увидят разницы между GMS и HMS», — заявил Пэн.

    По его словам, в компании концентрируются на том, как работать с разработчиками, чтобы впоследствии обеспечить себе хороший опыт работы с клиентами.

    Huawei готова отказаться от приложений Google. США доигрались? | Изображение 1
    Источник фото: Flickr

    По данным The Economic Times, компания Huawei и ее дочерний бренд Honor пытаются преодолеть эту проблему путем привлечения разработчиков приложений в Китае и Индии для переноса своих продуктов на новую платформу смартфонов.

    «Штаб-квартира Huawei поддерживает связь с китайскими разработчиками, а индийская база разработчиков поможет нам в Индии, а также в таких регионах, как Европа», — отметил Пэн. Он добавил, что в каждой стране компания сосредоточится на том, чтобы предлагать клиентам лучшие 100–150 приложений через HMS.

    Для достижения этой цели в Индии Huawei предлагает стимул в 17 тысяч долларов для интеграции приложений с новым медиа-сервисом.

    «Мы создадим сквозную бизнес-модель с разработчиками, поставщиками контента и услуг. Мы обеспечим им ценность», — добавил Пэн.

    Однако, некоторые эксперты скептически отнеслись в возможному успеху Huawei в создании платформы медиа-услуг.

    «Huawei / Honor будет очень сложно продавать телефон на основе своего собственного пакета. Им нужно будет удвоить усилия для Индии», — сказал The Economic Times представитель индийской компании по исследованию рынка IDC Навкендер Сингх.

    По мнению другого эксперта, в том случае, если Huawei придется продолжить работу над Harmony OS и проблема торговой войны останется нерешенной, компании придется больше полагаться на разработчиков, чем когда-либо прежде.

    Huawei готова отказаться от приложений Google. США доигрались? | Изображение 2
    Источник фото: Instagram