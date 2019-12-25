Huawei готова отказаться от приложений Google. США доигрались?

На такой шаг компания пошла после ограничений, введенных американским правительством в отношении торговли Google с Huawei, что препятствует продаже новых телефонов с приложениями этой поисковой системы.

Запрет, введенный в мае, был обусловлен утверждениями о том, что компания имеет тесные связи с правительством Китая и представляет угрозу национальной безопасности США.

24 декабря глава индийского подразделения Huawei Чарльз Пенг объявил о переходе на собственные приложения.

«У нас есть собственная HMS, и мы пытаемся создать мобильную экосистему, — сказал Пэн в интервью The Economic Times в Индии.

Он отметил, что большинство ключевых приложений, таких как навигатор, платежные системы, игры и обмен сообщениями, будут сделаны.

Этот шаг приведет к тому, что Huawei создаст собственный аналог Google Media Service (GMS), будущее которого на устройствах этих китайских смартфонов стало нестабильным после ограничений.

«Потребители не увидят разницы между GMS и HMS», — заявил Пэн.

По его словам, в компании концентрируются на том, как работать с разработчиками, чтобы впоследствии обеспечить себе хороший опыт работы с клиентами.

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По данным The Economic Times, компания Huawei и ее дочерний бренд Honor пытаются преодолеть эту проблему путем привлечения разработчиков приложений в Китае и Индии для переноса своих продуктов на новую платформу смартфонов.

«Штаб-квартира Huawei поддерживает связь с китайскими разработчиками, а индийская база разработчиков поможет нам в Индии, а также в таких регионах, как Европа», — отметил Пэн. Он добавил, что в каждой стране компания сосредоточится на том, чтобы предлагать клиентам лучшие 100–150 приложений через HMS.

Для достижения этой цели в Индии Huawei предлагает стимул в 17 тысяч долларов для интеграции приложений с новым медиа-сервисом.

«Мы создадим сквозную бизнес-модель с разработчиками, поставщиками контента и услуг. Мы обеспечим им ценность», — добавил Пэн.

Однако, некоторые эксперты скептически отнеслись в возможному успеху Huawei в создании платформы медиа-услуг.

«Huawei / Honor будет очень сложно продавать телефон на основе своего собственного пакета. Им нужно будет удвоить усилия для Индии», — сказал The Economic Times представитель индийской компании по исследованию рынка IDC Навкендер Сингх.

По мнению другого эксперта, в том случае, если Huawei придется продолжить работу над Harmony OS и проблема торговой войны останется нерешенной, компании придется больше полагаться на разработчиков, чем когда-либо прежде.