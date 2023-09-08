Мир 08 сентября 2023, 12:15 HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для россиян — СМИ Nikkei: HSBC приостановит услуги денежных переводов для России с 27 октября Unsplash

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Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Белоруссии с 27 октября 2023 года. Об этом написала японская газета Nikkei Asia.

«Британская группа финансовых услуг, в которую входит Hang Seng Bank в Гонконге, в прошлом месяце разослала письма, уведомляя бизнес-клиентов о том, что она больше не будет обрабатывать коммерческие платежи, начиная с 27 октября», — написало издание.

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Решение приняли, чтобы «минимизировать операционное воздействие на Россию и Белоруссию». По данным Nikkei Asia, бизнес-руководитель, который имеет дело с компаниями в России, сказал, что полный запрет кажется чрезмерным, поскольку есть некоторые виды коммерческой деятельности, которые не подпадают под западные санкции.

«Это только подтолкнет российские фирмы к другим местам», — сказал он.

Банк HSBC подтвердил, что ограничит коммерческие платежи в Россию и Белоруссию и из них через свой банк. Уведомление клиентам разослали после того, как в июне представители казначейства США встретились с представителями индустрии финансовых услуг на территории Китая. Они призвали их помочь остановить экспорт передовых технологий американского производства из Гонконга в Россию.

Ранее банки Великобритании начали принудительно блокировать счета компаний, сотрудничающих с Украиной в торговле. Организации действовали исходя из положений антикоррупционного законодательства, в нем Украину пометили как «рискованную юрисдикцию для транзакций клиентов».