Мир 16 августа 2023, 11:48 Британские банки начали блокировать счета работающих с Украиной компаний Politico: британские банки блокируют счета сотрудничающих с Украиной компаний Unsplash

Читать 360tv в

Банки Великобритании начали принудительно блокировать счета компаний, сотрудничающих с Украиной в торговле. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

В распоряжение издания поступило письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса экономическому секретарю при Минфине Великобритании Эндрю Гриффиту. Автор обращения указал, что даже одна транзакция с Украиной может стать причиной закрытия счета.

Реклама

«Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — отметил Томс.

Он сообщил, что BUCC получила несколько жалоб от компаний, чьи счета заблокировали из-за сделок с украинскими контрагентами. По словам сопредседателя палаты, эти фирмы обслуживались в крупных финансовых организациях HSBC и Santander.

Британские банки действуют исходя из положений антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства. В нем Украину давно пометили как «рискованную юрисдикцию для транзакций клиентов» с точки зрения борьбы с коррупцией, указали авторы Politico.

Представители финансовых организаций пояснили газете, что банки не запрещают торговые операции с Украиной по умолчанию, но и не одобряют транзакции до их полной проверки. Однако этот процесс задерживается из-за украинского конфликта.