Мир 15 мая 2023, 08:55 Хранившиеся в частной коллекции 200 лет две неизвестные картины Рембрандта нашли в Британии FT: в Британии после 200 лет хранения в частной коллекции нашли две картины Рембрандта

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В Великобритании в одной из частных коллекций нашли две ранее неизвестные картины голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, эксперты аукционного дома Christie’s обнаружили портреты пожилых мужа и жены из Лейдена, датированные 1635 годом при оценке полотен. Их могли приобрести предки семьи в 1824 году.

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Экспертиза подтвердила подлинность картин. В начале июля они поступят в продажу в выставочных залах Christie’s в Лондоне. Оценочная стоимость полотен достигает восьми миллионов фунтов стерлингов. Предполагается, что на картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс.

Ранее на аукционе Christie’s продали портрет Мэрилин Монро, написанный американским художником Энди Уорхолом в 1964 году. Цена лота составила рекордные 195 миллионов долларов. Весь доход от продажи произведения искусства планировалось передать на благотворительные цели.