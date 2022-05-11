Портрет Мэрилин Монро Уорхола продали на аукционе за $195 млн

На аукционе Christie’s был продан портрет Мэрилин Монро, нарисованный Энди Уорхолом в 1964 году. Цена лота составила рекордные 195 миллионов долларов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Новым владельцем картины Shot Sage Blue Marilyn стал арт-дилер Ларри Гагосян. Его сеть галерей Gagosian является самой большой в мире среди галерей современного искусства, а его самого называют мировым «арт-дилером № 1».

В Christie’s отметили, что весь доход от продажи произведения искусства будет передан на благотворительные цели.

Энди Уорхол создал картину через два года после смерти американской актрисы. Он выполнил ее в технике шелкографии с помощью акриловой краски. Полотно размером 101,6×101,6 сантиметров входит в серию из пяти портретов Монро, которые отличаются друг от друга цветами.

Ранее модель Ким Кардашьян получила в подарок настоящую прядь волос актрисы Мэрилин Монро. Такой подарок ей сделали в Музее Рипли на мероприятии Института костюма Met Gala.