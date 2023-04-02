Мир 02 апреля 2023, 23:55 Хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии разместят у западных границ Посол России Грызлов: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства РИА «Новости»

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Размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии уже вызвало небывалый шум на Западе, но речь в данном случае идет о паритете. Это ответ на появление американских ядерных боеголовок в странах Евросоюза. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что решение о размещении ядерного оружия усилит безопасность обеих стран.

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«Россия и Белоруссия — это территория Союзного государства, причем она узаконена. В отличие от территорий других стран, на которых США размещает свое ядерное оружие. Это просто их марионетки. У нас это единое пространство», — подчеркнул дипломат.

Посол добавил, что до 1 июля в Белоруссии появится хранилище для размещения тактического ядерного оружия. Его расположат около западных границ, несмотря на протесты США и Европы.

Президент России Владимир Путин объявил, что к 1 июля в Белоруссии завершат работы по возведению хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства подчеркнул, что лидер соседней страны Александр Лукашенко неоднократно поднимал этот вопрос.