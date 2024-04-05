05 апреля 2024, 10:04
«Хотят прекращения». Бельгийцы устали от украинского конфликта
Посол Токовинин: бельгийцы устали от украинского конфликта
Многие бельгийцы устали от украинского кризиса. В посольство России в Бельгии поступают письма от местных жителей, которые признаются, что хотят прекращения конфликта, но СМИ продолжают действовать «в духе антироссийского единомыслия». Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин.
Он добавил, что бельгийцев утомили «воинственная риторика» властей и ухудшение социально-экономического положения населения из-за санкций против России.
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«В бельгийском обществе усиливается усталость от украинского конфликта. <…> В посольство поступает много писем от простых бельгийцев, которые просят нас не думать, что жители королевства действительно настроены так, как об этом пишут местные газеты, они хотят скорейшего прекращения конфликта», — заявил дипломат.
По его словам, бельгийский бизнес настроен на возобновление взаимовыгодного партнерства с Россией.
При этом власти Бельгии в конце марта поддержали использование доходов от замороженных российских активов на нужды Украины.
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