Кремль посчитал опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину

Идея вводить миротворцев НАТО на Украину может стать опасным и опрометчивым решением. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», — прокомментировал Песков заявления о возможном введении миротворцев НАТО на Украину. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее власти Польши заявляли о необходимости отправить миротворцев НАТО на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что польские власти хотели бы обосноваться на западе Украины.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, нельзя больше терпеть геноцид и издевательства над народом Донбасса. Он заявил, что целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.