Мир 10 декабря 2022, 22:22 Холодная погода усложнила работу энергоснабжения в Европе Bloomberg: морозы грозят Европе серьезными проблемами с энергоснабжением Unsplash

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Сильное похолодание, которое обрушилось на Европу, грозит опасной ситуацией для энергосистемы. Морозы имеют ключевое значение в вопросе отключений электричества в западных станах, сообщило агентство Bloomberg.

Резкий рост спроса на отопление в сложившейся ситуации, а также дефицит поставок энергии приведет к тому, что сети не смогут обеспечить теплом всех нуждающихся.

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Метеорологические службы прогнозируют до −23 градусов в северной части Скандинавского полуострова. Британцам нужно быть готовыми к сильным снегопадам на юго-востоке Англии.

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«Потребность в отоплении возрастет, чтобы справиться с более холодными условиями, которые сохранятся в течение большей части месяца», — сообщила младший метеоролог The Weather Co Александра Шерред.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Хавьер Блас сообщил, что всего лишь несколько градусов могут спровоцировать отключение электричества и срыв отопительного сезона на территории Европы.За последние три месяца в европейских странах упали цены на энергоносители.