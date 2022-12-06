Мир 06 декабря 2022, 08:20 Всего несколько градусов сделают отопительный сезон в Европе катастрофическим Bloomberg: несколько градусов или безветренных дней оставят Европу без электричества РИА «Новости»

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Ситуация в энергетике на территории Европы настолько напряженная, что изменение погоды всего на несколько градусов может спровоцировать отключение электричества и срыв отопительного сезона. Об этом предупредил колумнист агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Цены на энергоносители за последние три месяца в Европе упали. Например, за газ в расчете на мегаватт в час просят уже 135 евро вместо пиковых 350, стоимость электричества тоже упала вдвое. Однако это не означает, что кризис миновал, считает автор статьи. Счета по-прежнему больше средних за последние 20 лет, а сократить потребление помогла теплая осень. Метеорологическая зима началась 1 декабря, и впереди 100 самых холодных дней в году.

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«Энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся от отключения электроэнергии, с достаточным количеством энергии, чтобы пережить зиму», — сказал Хавьер Блас.

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Он сказал, что хотя газ стал символом энергетического кризиса, больше всего коммунальщиков беспокоит электричество. Локальные отключения возможны во Франции, Финляндии, Ирландии и Швеции. Ассоциация европейских сетевых компаний ENTSO-E назвал ситуацию критической, но управляемой, и это, по словам Хавьера Блас, не вселило надежду на лучшее.