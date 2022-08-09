С наступлением холодов Германия окажется в безвыходном положении из-за ситуации с газом, заявил «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный корреспондент Алексей Борзенко. По его мнению, властям ФРГ придется запустить газопровод «Северный поток — 2».

«Наше противостояние с Западом даст результаты в нашу пользу с началом холодов. При первых холодах начнутся проблемы в Германии. Немцев заставят открыть „Северный поток — 2“, деваться им будет некуда», — отметил Борзенко.

В Германии зафиксировали рекордный рост цен на газ. Председатель Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что из-за этого миллионы семей в ФРГ не смогут платить по счетам. Зибенкоттен подчеркнул, что речь идет о миллионах людей — он призвал власти страны принять меры, чтобы не допустить такого развития сценария.