Миллионы немцев не смогут оплачивать ЖКУ из-за роста цен на газ

Из-за роста цен на газ в Германии миллионы людей не смогут оплачивать счета. Об этом председатель Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил в интервью Der Tagesspiegel.

Он уточнил, что неплатежеспособными станут, по крайней мере, треть малоимущих граждан Германии.

«Это чертовски много людей. Здесь речь идет о миллионах», — сказал Лукас Зибенкоттен.

Председатель Немецкого союза квартиросъемщиков призвал власти провести всеобъемлющую реформу системы жилищных пособий, а именно сократить предельно допустимый доход семьи до пяти тысяч евро в месяц и включить годовую фиксированную ставку расходов на отопление и климатический компонент, чтобы скомпенсировать рост арендной платы после ремонта.

Лукас Зибенкоттен предложил также защитить малоимущих от увольнения и ввести двухлетнюю отсрочку на погашение долга за ЖКУ. Социал-демократы предложили сделать полугодовую отсрочку, однако этого, по мнению защитника прав арендаторов, недостаточно.