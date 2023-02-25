Мир 25 февраля 2023, 21:42 «Хочу выразить протест». Житель Германии выступил против поставок оружия на Украину Участник митинга в Берлине «За мир» выступил против отправки оружия на Украину YouTube

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В Берлине возле Бранденбургских ворот прошел митинг «За мир», в котором приняли участие тысячи человек. По словам одного из демонстрантов, собравшиеся не поддерживают политику властей Германии в отношении Украины, сообщил Telegram-канал Mash.

«Я здесь, потому что хочу выразить протест тому, что происходит в Германии», — сказал 77-летний мужчина.

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На митинге присутствовали не только немцы, но и выходцы из Донбасса. Женщина рассказала, что пришла на акцию протеста из-за гибели своих родственников. По ее словам, нахождение на демонстрации для нее очень важно.

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«Мои родные в Донецке погибли. Вся семья. Эта боль, которая остается с нами в течение девяти лет. Мы должны об этом сказать, потому что это длится не год и не два, а девять лет», — поделилась она.

На митинге были люди с транспарантами с призывами к роспуску НАТО, установлению мира на Украине, а также к началу мирных переговоров. Организаторами акции выступили депутат бундестага Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер.