«Хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Латвийское агентство извинилось за рекламу вакцинации

Рекламное агентство Латвии Nord DDB Riga извинилось перед русскоязычными за ошибку перевода в рекламе вакцинации. На плакате предлагалось после прививки встретиться с прабабушкой и прадедушкой.

«Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро», — передало издание Delfi слова руководителя рекламного агентства Nord DDB Riga Андриса Рубинса.

Отдельно агентство извинилось перед бывшим футболистом Каспаром Горкшу, чье лицо использовалось в рекламной кампании. Спортсмен сравнил эту ситуацию с ошибкой шведского Минздрава, который на призыв вакцинироваться поставил фотографию Гарольда, скрывающего боль. Он отметил, что главное, чтобы «вся эта суматоха» не подорвала доверие к вакцинации.

Ранее на улицах Латвии появилась реклама вакцинации от коронавируса. На русскоязычных плакатах было написано: «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Позднее ошибку перевода исправили на: «Я вакцинируюсь, потому что хочу съездить в гости к бабушке и дедушке».