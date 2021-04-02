Шведский Минздрав призвал пенсионеров на вакцинацию «Гарольдом, скрывающим боль»

Незнание мемов могло обернуться для шведского Министерства здравоохранения подрывом доверия к прививочной кампании. Они случайно поместили на новость с призывом к вакцинации фотографию «Гарольда, скрывающего боль».

В сообщении они предлагали сделать инъекцию от коронавируса жителям старше 75 лет, сообщило издание Reuters. Через несколько часов они узнали, что значит этот мем, и поменяли фотографию.

«Мы даже не знали, что это мем. И, конечно же, сразу все исправили. Теперь на его месте другое фото. Публикация, пробывшая на сайте несколько часов, которая сама по себе не вводит в заблуждение граждан, по нашим оценкам, не подорвала доверия к вакцинации», — рассказала изданию представительница стокгольмской администрации Ханна Феллениус.

Мем с «Гарольдом, скрывающим боль» появился больше 12 лет назад. Популярным его сделали пользователи Reddit, которые обратили внимание на выражение лица венгерского пожилого мужчины Арато Андраша. Андраш, который узнал о своей популярности лишь через девять лет, активно начал давать интервью, снимался в клипах и рекламных роликах. В 2018 году он приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу.