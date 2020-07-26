Бежавший в Россию соперник Лукашенко раскрыл свои планы

«Подождите, сейчас еще две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией», — поделился Цепкало ближайшими планами на Россию.

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко победит на выборах, Цепкало ни в коем случае не вернется в страну.

Бывший претендент на пост главы республики уже объединился со штабами кандидата в президенты Светланы Тихановской и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, незарегистрированного в этом качестве. По словам Цепкало, формирование коалиций — естественный процесс и он значим на определенном историческом этапе.

«Безусловно, я буду участвовать в новой кампании. И как бы там ни сложилось, все участвующие в объединении политические силы должны дальше идти рука об руку, при этом конкурируя», — заметил он.

Благодаря объединению в коалицию возможность участвовать в избирательной кампании появится у него, Тихановской и у Бабарико. При этом для Цепкало неважно, что кто-то из них не получит главную должность в стране. В демократическом обществе они найдут множество других форм влияния на политическую обстановку.

Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты. Политик оспорил решение в Верховном суде, но там не удовлетворили его жалобу.

Цепкало вместе с детьми в срочном порядке уехал из Белоруссии в Москву вечером 23 июля. Перед этим он узнал о своем возможном задержании, поскольку правоохранительные органы проводят проверку. Его супруга пока остается в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, предвыборная кампания уже стартовала. Досрочное голосование начнется 4 августа.