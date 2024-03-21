21 марта 2024, 04:44
Хочет подраться с Путиным. Во Франции высмеяли фото Макрона с тренировки
Политик Филиппо иронично прокомментировал фото Макрона с тренировки по боксу
Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети Х прокомментировал фотографию президента Эммануэля Макрона с тренировки по боксу. Он заявил, что президент Франции готовится к бою с российским лидером Владимиром Путиным.
Фотографию в социальных сетях выложила личный фотограф Макрона Соазиг де ла Муассоньер. В кадре — глава республики в момент работы по груше на тренировке по боксу.
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«Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», — сыронизировал Филиппо.
Политик назвал пропагандой такие потуги выставить французского президента сильным лидером.
Ранее Макрон заявил, что французские войска при необходимости могут провести наземную операцию на Украине.
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Эммануэль Макрон
Бокс
Франция
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