Мир 21 марта 2024, 04:44 Хочет подраться с Путиным. Во Франции высмеяли фото Макрона с тренировки Политик Филиппо иронично прокомментировал фото Макрона с тренировки по боксу РИА «Новости»

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Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети Х прокомментировал фотографию президента Эммануэля Макрона с тренировки по боксу. Он заявил, что президент Франции готовится к бою с российским лидером Владимиром Путиным.

Фотографию в социальных сетях выложила личный фотограф Макрона Соазиг де ла Муассоньер. В кадре — глава республики в момент работы по груше на тренировке по боксу.

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«Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», — сыронизировал Филиппо.

Политик назвал пропагандой такие потуги выставить французского президента сильным лидером.

Ранее Макрон заявил, что французские войска при необходимости могут провести наземную операцию на Украине.