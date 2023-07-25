Мир 25 июля 2023, 21:48 Хьюстон у нас проблемы. НАСА потеряло связь с МКС и попросило помочь Россию Представитель НАСА Монталбано: агентство держало связь с МКС через российские системы NASA / Unsplash

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В Центре управления полетами в Хьюстоне случились проблемы с электроснабжением, из-за чего НАСА потеряло связь с МКС, заявил представитель американского космического агентства Джоэль Монталбано. В ходе брифинга он рассказал, что связаться с Международной космической станцией удалось по российским системам.

По словам Монталбано, нештатная ситуация произошла утром 25 июля. В результате нарушения электроснабжения ЦУП потерял возможность осуществлять командование и голосовое общение с экипажем на МКС. В течение 20 минут после выявления проблемы НАСА вышло на связь с космонавтами через российские системы.

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«Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности», — подчеркнул Джоэль Монталбано.

Он добавил, что в течение полутора часов центр управления в Хьюстоне перевели на резервные системы, после чего удалось восстановить связь со станцией. По словам представителя НАСА, агентство изучит причины произошедшего. Он выразил надежду на то, что специалисты продолжат работу в штатном режиме.

В ночь на 2 июля жители Москвы и Московской области могли наблюдать полет МКС в ночном небе. Станцию было хорошо видно с полуночи до трех часов.