Хирурга оштрафовали за ампутацию пациенту не той ноги

Хирурга из Австрии оштрафовали за халатность. Он ампутировал пациенту не ту ногу.

По данным CBS news, врач ампутировал правую ногу пожилому пациенту, несмотря на то, что необходимо было отрезать левую.

Перед операцией, которая состоялась в мае в клинике во Фрайштадте, была отмечена ампутация не той конечности. Ошибка была обнаружена через два дня при плановой смене повязки. Пациенту сказали, что ему придется ампутировать и другую ногу тоже.

На врача подали в суд. Его виновной в грубой халатности. Он оштрафован на 2700 евро.

Пациент скончался еще до суда. Его вдове присудили компенсацию в размере 5000 евро.

Директор клиники публично извинился. В больнице заявили, что происшествие стало «результатом ряда неблагоприятных обстоятельств». Врача уволили, сейчас он работает в другой клинике.

Ранее законодательный запрет абортов в Польше привел к первой жертве. Беременная пациентка умерла из-за сепсиса, вызванного патологией плода.

Представляющая семью погибшей адвокат Иоланта Будзовская заявила, что врачи отказали в прерывании беременности ее клиентке, ссылаясь на действующий закон. Она пояснила, что врачи ждали, чтобы эмбрион скончался внутри матки, чтобы не попасть под статью о незаконном аборте.