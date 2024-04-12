12 апреля 2024, 22:01
«Хезболла» выпустила около 40 ракет по Израилю
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около 40 ракет по территории Израиля. Часть из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших в результате атаки пока не было. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
«За последние несколько часов Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов на юге Ливана, чтобы устранить угрозу», — добавили в ЦАХАЛ.
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В израильской армии также сообщили, что ранее система противовоздушной обороны перехватила два беспилотника «Хезболлы».
Ранее отмечалось, что Иран пригрозил атаковать военные объекты США, если американская армия вмешается в конфликт с Израилем.
В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли сразу несколько высокопоставленных военнослужащих КСИР, в том числе бригадный генерал Мохаммад Захеди. Власти Ирана назвали удар по димписсии терактом и пообещали отомстить.
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