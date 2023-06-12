Мир 12 июня 2023, 02:04 Херш заявил о поддержке российской спецоперации большей частью мира Херш: большинство стран мира поддержали спецоперацию Россию на Украине РИА «Новости»

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Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию России на Украине. Об этом американский журналист Сеймур Херш заявил в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя на YouTube.

«Доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика», — сказал он.

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По словам лауреата Пулитцеровской премии, многие страны отказались поддерживать США в пользу России. Херш заверил, что больше половины населения Земли выражают поддержку спецоперации на Украине.

Журналист напомнил, что Соединенные Штаты остались без доверия на мировой арене. В качестве доказательства он назвал дипломатическое партнерство Саудовской Аравии и Ирана, которое претерпело значительные изменения.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии заявил, что американские власти начали разрабатывать документы о завершении конфликта на Украине на случай поражения России. По его словам, этим занимается Объединенный комитет начальников штабов США.