Генеральный директор ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел объявила о своем уходе в отставку. На официальной странице ведомства в Twitter привели выдержку из ее заявления.

«Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — заявила Хаспел.

Коллектив ЦРЦ поблагодарил своего бывшего начальника за 36 лет служения американскому народу.

«Вы сломали барьеры и наделили полномочиями следующее поколение офицеров ЦРУ», — говорится в сообщении.

Хаспел стала первой женщиной на руководящем посту ЦРУ. Свою карьеру в американской разведке она начала в 1985 году и сменила несколько руководящих должностей. На пост руководителя в феврале 2017 года ее назначил уходящий президент США Дональд Трамп.

На смену Хаспел новый американский лидер Джо Байден назначит бывшего посла в России Уильяма Бернса. В 2014 году он завершил дипломатическую карьеру и ушел в гуманитарную организацию в Фонд Карнеги. Но с приходом к власти Джо Байдена он согласился возглавить службу разведки. По данным СМИ, изначально штаб рассматривал его кандидатуру на должность главы Госдепартамента, но Байден выбрал на это пост Энтони Блинкена.