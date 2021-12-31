Харьковчанин привился 15 раз ради бесплатного проживания в больнице

Житель Харькова Алексей Сукач привился от коронавируса 15 раз, и все ради бесплатного проживания в больнице. Такую сделку с ним заключила семейный врач Оксана Иващенко, которая за счет бесчисленных прививок пыталась повысить свой рейтинг на медицинском портале Helsi, сообщил канал «2+2».

Данные в реестрах подтвердили, что харьковчанину действительно ввели 15 доз вакцины. И, судя по всему, он не собирался останавливаться на этом рекорде.

«Еще 10 штук — и будет 25», — радостно сказал молодой человек, которого показали в телесюжете.

Каждая новая прививка, которую делали Сукачу, прибавляла врачу рейтинг на портале Helsi. Это могло бы обеспечить ей более высокий заработок в дальнейшем, но после раскрытия сговора карьера медика под вопросом. При этом сама Иващенко, когда с ней связались с канала, все опровергла.

«У меня нет такого пациента», — сказала врач.

Харьковчанин попался, когда ему отказались делать очередную вакцину. Тогда он рассказал врачам о своем сговоре с доктором. За 20 доз она обещала ему неделю бесплатного проживания в больнице.

Ранее на Украине приостановили разработку собственной вакцины от коронавируса.