Украина провалила разработку вакцины от коронавируса

Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. Такое заявление сделал руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.

В интервью порталу «Общественный» ученый посетовал, что сначала в их разработке действительно проявляли заинтересованность. «Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — сказал он.

Кроме того, Сибирный добавил, что есть и финансовая проблема. Один из этапов исследования медики изначально планировали проводить на территории Польши, потому что в лабораториях на Украине не хватает нужных ресурсов. В итоге разрешения на перевод части средств в Польшу так и не было получено, хотя формально на такие процедуры на Украине нет никаких запретов.

В октябре 2020 года в пресс-службе украинского президента сообщали, что главе страны Владимиру Зеленскому уже предоставили результаты доклинической фазы исследований украинской вакцины против коронавируса. Тогда в стране выражали надежду, что Киев способен представить собственную вакцину примерно в течение одного года.