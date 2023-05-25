Мир 25 мая 2023, 17:56 Характер новой мировой войны предсказали в Германии WiWo: непомерная привилегия США спровоцирует новую мировую войну

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Мир подступил к новой экономической войне из-за изменившегося валютного ландшафта. Об этом в материале для газеты WirtschaftsWoche написал обозреватель Вернер Плумпе.

Журналист напомнил слова бывшего президента Франции Валери Жискара д’Эстена, который признал непомерную привилегию США из-за положения доллара в качестве мировой валюты.

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«Пока остальные страны всеми силами пытаются избежать дефицит торгового баланса, США чувствуют себя спокойно. В противном случае они бы резко сократили импорт. Однако эта привилегия позволила Штатам обеспечить себе благосостояние за счет других», — написал он.

Плумпе отметил, что страх потерять это преимущество в условиях перемен в мире подталкивает США на агрессивные меры.

«Целью американской политики стало сохранение привилегии. Многие внешнеполитические действия США легко объяснить именно этим. В частности, все их попытки подавить новые экономические и валютные системы. Самым очевидным итогом этой борьбы станет новая мировая экономическая война», — заметил он.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года государственный долг США превысил российский более чем в 100 раз.