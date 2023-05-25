Мир 25 мая 2023, 07:11 Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз РИА «Новости»: по итогам 20220 года госдолг США превысил российский более чем в 100 раз РИА «Новости»

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Государственный долг США по итогам 2022 года превышал российский в 107, оказавшись равным совокупной задолженности следующих 13 стран-должников. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на аналитические данные американского Минфина.

По итогам 2022 года госдолг в Штатах достиг отметки в 31,42 триллиона долларов, тогда как финансовые обязательства ближайших 13 стран-должников находятся на уровне 31,4 триллиона долларов.

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Второй в этом списке идет Япония с 9,59 триллиона долларов, а третью строчку занимает КНР с 3,75 триллиона долларов.

Уровень российского государственного долга составляет 294,8 миллиарда долларов, что ровно в 107 раз меньше долга США.

Ранее стало известно, что президент Джо Байден не сумел убедить конгресс США увеличить планку государственного дома. Эта ситуация грозит стране дефолтом.