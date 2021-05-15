ХАМАС назвал условия для объявления перемирия в секторе Газа

Прекращения огня является главным требованием для объявления перемирия в секторе Газа. Такое условие назвал в числе остальных ХАМАС, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль.

«Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии», — сообщил Машааль в эфире турецкого телеканала TRT Arabic.

Он добавил, что для перемирия ХАМАС требует вывести израильских силовиков из мечети аль-Акса. Также должен быть обеспечен свободный доступ молящихся в мечеть. Израильская сторона должна прекратить выселение жителей района Шейх-Джаррах и отпустить всех задержанных.

«Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме», — заключил Машааль.

Ранее военные Израиля сообщили об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима. По их словам, здание использовалось для управления военной инфраструктурой ХАМАС.

Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Причиной стало принудительное выселение палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах. Такое решение принял израильский суд.