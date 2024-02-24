Мир 24 февраля 2024, 22:06 Хакеры взломали украинский канал и пустили в эфир пророссийские лозунги Хакеры взломали украинский канал «Прямой» и выдали в эфир пророссийские лозунги Freepik

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Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и запустили на бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом заявили журналисты в Telegram-канале «Прямого».

Вместо новостей на бегущей строке внизу запустили другие слова. Эксперты до сих пор пытаются устранить последствия хакерской атаки. Сейчас нижнюю строку отключили.

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«США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало <...>. Преступную власть к ответу. Помощь Украине ведет к руинам. Остановите это, пока все города мира не превратились в Авдеевку», — транслировалось во взломанной текстовой строке внизу.

Ранее хакеры опубликовали в сети личную информацию о сотрудниках территориальных центров комплектования Украины, которые участвовали в массовой мобилизации в стране. Киберэксперты рассекретили имена работников, телефоны, адреса и страницы в социальных сетях.